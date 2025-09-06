8ème Fête de la Transhumance Condat-sur-Vézère
8ème Fête de la Transhumance Condat-sur-Vézère samedi 6 septembre 2025.
8ème Fête de la Transhumance
Condat-sur-Vézère Dordogne
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
7h30 départ de la navette (uniquement pour les chauffeurs) depuis la place du 14 Juillet à Coly Saint Amand
– Bénédiction du troupeau par l’Abbé Deljarric.
– Parcours de Condat-sur-Vézère.(LD les Péricoux) vers Coly Saint Amand
(hangar à tabac)
– Démonstration de chiens de troupeau.
Repas 22 € / personne (gratuit -10 ans)
grillades d’agneau pastoral du Randal, dessert.
Porter son couvert + verre.
Infos/Réservation 05.53.51.26.61 .
Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 26 61
English : 8ème Fête de la Transhumance
7 km
Blessing of the herd by Abbé Deljarric.
– Route from Condat-sur-Vézère. to Coly Saint Amand
– Herding dog demonstration.
Meal 22 ? / person (free for children under 10)
randal pastoral lamb grill, dessert
Info/Booking: 05.53.51.26.61
German : 8ème Fête de la Transhumance
7 km
Segnung der Herde durch Abbé Deljarric.
– Strecke von Condat-sur-Vézère. nach Coly Saint Amand
– Vorführung von Herdenhunden.
Mahlzeit 22 ? / Person (kostenlos -10 Jahre)
gegrilltes pastorales Lamm aus dem Randal, Dessert
Infos/Reservierung: 05.53.51.26.61
Italiano :
7 km
Benedizione del gregge da parte dell’Abbé Deljarric.
– Percorso da Condat-sur-Vézère a Coly Saint Amand
– Dimostrazione di cani da pastore.
Pasto 22 ? / persona (gratuito per i bambini sotto i 10 anni)
agnello pastorale Randal alla griglia, dessert
Info/Prenotazione: 05.53.51.26.61
Espanol : 8ème Fête de la Transhumance
7 km
Bendición del rebaño por el abate Deljarric.
– Ruta de Condat-sur-Vézère a Coly Saint Amand
– Demostración de perros pastores.
Comida 22€/persona (gratis para niños menores de 10 años)
cordero pastor Randal a la parrilla, postre
Info/Reserva: 05.53.51.26.61
L’événement 8ème Fête de la Transhumance Condat-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-08-26 par Vézère Périgord Noir