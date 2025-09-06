8ème Fête de la Transhumance Condat-sur-Vézère

7h30 départ de la navette (uniquement pour les chauffeurs) depuis la place du 14 Juillet à Coly Saint Amand

– Bénédiction du troupeau par l’Abbé Deljarric.

– Parcours de Condat-sur-Vézère.(LD les Péricoux) vers Coly Saint Amand

(hangar à tabac)

– Démonstration de chiens de troupeau.

Repas 22 € / personne (gratuit -10 ans)

grillades d’agneau pastoral du Randal, dessert.

Porter son couvert + verre.

Infos/Réservation 05.53.51.26.61 .

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 26 61

English : 8ème Fête de la Transhumance

Blessing of the herd by Abbé Deljarric.

– Route from Condat-sur-Vézère. to Coly Saint Amand

– Herding dog demonstration.

Meal 22 ? / person (free for children under 10)

randal pastoral lamb grill, dessert

Info/Booking: 05.53.51.26.61

German : 8ème Fête de la Transhumance

Segnung der Herde durch Abbé Deljarric.

– Strecke von Condat-sur-Vézère. nach Coly Saint Amand

– Vorführung von Herdenhunden.

Mahlzeit 22 ? / Person (kostenlos -10 Jahre)

gegrilltes pastorales Lamm aus dem Randal, Dessert

Infos/Reservierung: 05.53.51.26.61

Italiano :

Benedizione del gregge da parte dell’Abbé Deljarric.

– Percorso da Condat-sur-Vézère a Coly Saint Amand

– Dimostrazione di cani da pastore.

Pasto 22 ? / persona (gratuito per i bambini sotto i 10 anni)

agnello pastorale Randal alla griglia, dessert

Info/Prenotazione: 05.53.51.26.61

Espanol : 8ème Fête de la Transhumance

Bendición del rebaño por el abate Deljarric.

– Ruta de Condat-sur-Vézère a Coly Saint Amand

– Demostración de perros pastores.

Comida 22€/persona (gratis para niños menores de 10 años)

cordero pastor Randal a la parrilla, postre

Info/Reserva: 05.53.51.26.61

