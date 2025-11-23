8ème fête de la truffe et du terroir Salle Jacques Martin Bertrange

8ème fête de la truffe et du terroir

Les fêtes de fin d’année approchent, c’est le moment de constituer les menus qui vont faire plaisir à vos papilles et à celles de vos convives. Nos truffes de Moselle et de Lorraine seront mises à l’honneur ce dimanche.

Venez découvrir et de déguster un plat à la truffe à un prix très modeste, acheter des produits en circuit court. (bière, miel, pain bio, fabacées, savons, vin de Moselle, alcools, jus de fruits….). Nos trufficulteurs proposeront des truffes fraîches et des produits dérivés à la truffe.

Déjeuner à partir de 11h3O, pâtisseries et boissons toute la journée.Tout public

Salle Jacques Martin Rue du stade Bertrange 57310 Moselle Grand Est associationtrufficulturemoselle@laposte.net

English :

With the festive season approaching, it’s time to put together menus that will please your taste buds and those of your guests. Our Moselle and Lorraine truffles will be in the spotlight this Sunday.

Come and discover and taste a truffle dish at a very modest price, and buy local products (beer, honey, organic bread, fabaceae, soaps, Moselle wine, spirits, fruit juices….). Our truffle growers will be selling fresh truffles and truffle-related products.

Lunch from 11h3O, pastries and drinks all day.

German :

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Jetzt ist es an der Zeit, Menüs zusammenzustellen, die Ihren Gaumen und den Ihrer Gäste erfreuen werden. Unsere Trüffel aus Mosel und Lothringen werden an diesem Sonntag in den Vordergrund gerückt.

Entdecken und probieren Sie ein Trüffelgericht zu einem sehr bescheidenen Preis und kaufen Sie Produkte aus kurzen Vertriebswegen (Bier, Honig, Bio-Brot, Fabaceae, Seifen, Moselwein, Spirituosen, Fruchtsäfte….). Unsere Trüffelzüchter werden frische Trüffel und Trüffelprodukte anbieten.

Mittagessen ab 11.03 Uhr, Gebäck und Getränke den ganzen Tag über.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, è tempo di preparare menù che delizieranno il vostro palato e quello dei vostri ospiti. I nostri tartufi della Mosella e della Lorena saranno sotto i riflettori questa domenica.

Venite a scoprire e a degustare un piatto a base di tartufo a un prezzo molto contenuto, e ad acquistare prodotti locali (birra, miele, pane biologico, fabacee, saponi, vino della Mosella, liquori, succhi di frutta….). I nostri tartufai venderanno tartufi freschi e prodotti correlati.

Pranzo dalle 11.30, dolci e bevande tutto il giorno.

Espanol :

Con la llegada de las fiestas, es hora de preparar menús que deleiten su paladar y el de sus invitados. Este domingo, nuestras trufas de Mosela y Lorena serán las protagonistas.

Venga a descubrir y degustar un plato a base de trufas a un precio muy módico, y compre productos locales (cerveza, miel, pan ecológico, fabáceas, jabones, vino del Mosela, licores, zumos de frutas….). Nuestros truficultores venderán trufas frescas y productos relacionados con la trufa.

Comida a partir de las 11.30, bollería y bebidas todo el día.

