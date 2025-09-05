8ème forum des associations Naucelle

vendredi 5 septembre 2025.

8ème forum des associations

Vallon des Sports Naucelle Aveyron

Sport, culture, patrimoine, humanitaire… rencontrez les associations de la ville !

C’est l’occasion idéale de rencontrer les bénévoles, d’échanger et de trouver l’activité qui vous correspond pour la rentrée.

Nous vous attendons nombreux !

Le verre de l’amitié sera offert en clôture du forum. .

Vallon des Sports Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 82 90 mairie@naucelle.fr

English :

Sport, culture, heritage, humanitarian… meet the town’s associations!

German :

Sport, Kultur, Kulturerbe, humanitäre Hilfe… Lernen Sie die Vereine der Stadt kennen!

Italiano :

Sport, cultura, patrimonio, attività umanitarie: ecco le associazioni della città!

Espanol :

Deporte, cultura, patrimonio, acción humanitaria… ¡conozca las asociaciones de la ciudad!

