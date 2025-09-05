8ème forum des associations Naucelle
Vallon des Sports Naucelle Aveyron
Début : Vendredi 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Sport, culture, patrimoine, humanitaire… rencontrez les associations de la ville !
C’est l’occasion idéale de rencontrer les bénévoles, d’échanger et de trouver l’activité qui vous correspond pour la rentrée.
Nous vous attendons nombreux !
Le verre de l’amitié sera offert en clôture du forum. .
Vallon des Sports Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 82 90 mairie@naucelle.fr
English :
Sport, culture, heritage, humanitarian… meet the town’s associations!
German :
Sport, Kultur, Kulturerbe, humanitäre Hilfe… Lernen Sie die Vereine der Stadt kennen!
Italiano :
Sport, cultura, patrimonio, attività umanitarie: ecco le associazioni della città!
Espanol :
Deporte, cultura, patrimonio, acción humanitaria… ¡conozca las asociaciones de la ciudad!
L’événement 8ème forum des associations Naucelle a été mis à jour le 2025-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)