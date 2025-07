8ème Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Sévérac-le-Château Place de la Gare Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Dimanche 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Retour du grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac d’Aveyron avec plus d’une centaine de véhicules exposés !

Rendez-vous Place de la Gare de 9h à 16h.

Organisé par l’association C.A.V.A.S.A. qui vous invite à exposer votre véhicule.

Chaque année, une centaine de véhicules sont exposés.

Restauration et buvette en plein air à proximité des voitures. .

Sévérac-le-Château Place de la Gare Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie aveyron2cv2016@yahoo.fr

English :

Return of the great gathering of old vehicles in Sévérac d’Aveyron with more than a hundred vehicles exposed!

German :

Rückkehr des großen Oldtimertreffens in Sévérac d’Aveyron mit über 100 ausgestellten Fahrzeugen!

Italiano :

Ritorno del grande raduno di veicoli d’epoca a Sévérac d’Aveyron con più di cento veicoli in esposizione!

Espanol :

Regreso de la gran concentración de vehículos antiguos de Sévérac d’Aveyron con más de un centenar de vehículos expuestos

L’événement 8ème Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)