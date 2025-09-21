8ème journée du patrimoine roulant Gouzon
8ème journée du patrimoine roulant Gouzon dimanche 21 septembre 2025.
8ème journée du patrimoine roulant
Place du Champ de Foire Gouzon Creuse
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
À partir de 8h bourse aux pièces pour auto, moto et cyclo.
A partir de 10h exposition de véhicules anciens à moteur, exclusivement de plus de 30 ans (auto moto cyclo tracteurs). Entrée du site par la D997, Route de Chénerailles
Expo vente de véhicules anciens toute la journée
Buvette repas sur place
Inscription obligatoire au 06 82 95 36 55 .
Place du Champ de Foire Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 36 55 gogouzon@gmail.com
