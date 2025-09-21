8ème journée du patrimoine roulant Gouzon

8ème journée du patrimoine roulant Gouzon dimanche 21 septembre 2025.

Place du Champ de Foire Gouzon Creuse

À partir de 8h bourse aux pièces pour auto, moto et cyclo.

A partir de 10h exposition de véhicules anciens à moteur, exclusivement de plus de 30 ans (auto moto cyclo tracteurs). Entrée du site par la D997, Route de Chénerailles

Expo vente de véhicules anciens toute la journée

Buvette repas sur place

Inscription obligatoire au 06 82 95 36 55 .

Place du Champ de Foire Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 36 55 gogouzon@gmail.com

