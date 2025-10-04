8ème journée Lennier Géologie et archéologie en Basse-Seine et Bec de Caux Fort de Touneville Archives municipales Salle Gaston-Legoy Le Havre

8ème journée Lennier Géologie et archéologie en Basse-Seine et Bec de Caux

Fort de Touneville Archives municipales Salle Gaston-Legoy 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

Cette journée, soutenue activement par la Ville, verra se succéder pas moins de dix conférences tout au long de la journée, ce qui en fait une manifestation cultuelle et scientifique exceptionnelle.

Un déjeuner aura lieu à la cantine du fort.

Inscription obligatoire .

Fort de Touneville Archives municipales Salle Gaston-Legoy 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 69 50 sgnamh76@gmail.com

