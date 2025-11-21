8ème Marché de Noël des Artisans & Commerçants L’Artisanat à l’Honneur ! Rue De la République Arles

8ème Marché de Noël des Artisans & Commerçants L’Artisanat à l’Honneur !

Du vendredi 21 au samedi 22 novembre 2025 de 10h à 19h.

Dimanche 23 novembre 2025 de 10h à 18h. Rue De la République La Chapelle des Trinitaires Arles Bouches-du-Rhône

Lieu Chapelle des Trinitaires 32 Rue de la République

Dates et horaires

Vendredi 21 novembre 2025 12h 19h

Samedi 22 novembre 2025 10h 19h

Dimanche 23 novembre 2025 10h 18h

Bienvenue à la 8ème édition du Marché de Noël des Artisans & Commerçants ! En partenariat avec Provence Prestige (au Palais des Congrès), cette année nous mettons les artisans à l’honneur avec 3 jours d’animations exceptionnelles en collaboration avec Radio RPA !

Découvrez des créations uniques, des savoir-faire traditionnels et des gourmandises de Noël.

Profitez d’animations musicales, de démonstrations artisanales, et participez à des jeux pour gagner des lots !

Radio RPA sera présente pour ambiancer ces trois jours de fête.

Photobooth pour immortaliser vos moments en famille ou entre amis.

Navettes gratuites entre le centre-ville et le Palais des Congrès le samedi après-midi et le dimanche.

Balades en calèche pour une ambiance féerique !

Venez faire vos cadeaux de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale

Accès Navettes et calèches disponibles pour faciliter vos déplacements. .

Rue De la République La Chapelle des Trinitaires Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@arleshopping.fr

English :

8th Marché de Noël des Artisans & Commerçants ? Craftsmanship in the spotlight!

German :

8. Weihnachtsmarkt der Handwerker und Händler ? Das Handwerk in Ehren!

Italiano :

8° Mercato di Natale di Artigiani e Commercianti? L’artigianato sotto i riflettori!

Espanol :

8º Mercado de Navidad de Artesanos y Comerciantes ? La artesanía en el punto de mira

