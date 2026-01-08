8ème Marché du Disque, BD et Mangas Sully-sur-Loire
8ème Marché du Disque, BD et Mangas
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Dimanche 2026-02-22 09:30:00
2026-02-22 17:30:00
2026-02-22
– par le Comité des Fêtes de la Gare –
Chaque année, les visiteurs férus de disques (vinyles, CD), DVD, BD, mangas, livres, jeux vidéo viennent à la rencontre des exposants (particuliers et professionnels). En plus du marché, des moments d’échanges et de dédicaces sont organisés Restauration sur place .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 27 20 07
