8ème Nuit de l’Animation Japonaise Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat

8ème Nuit de l’Animation Japonaise

Vendredi 22 août 2025 de 22h à 6h30. Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

4 œuvres de cinéastes majeurs, qui ont inventé ou réinventent l’animation japonaise d’hier, d’aujourd’hui et de demain. De la poésie et de l’action, des rêves et des peurs, de la musique et toujours, du cinéma.

Du coucher au lever du soleil avec un petit-déjeuner dans la cour du plus vieux cinéma du monde !



Programme



Summer Wars

De Mamoru Hosoda

Anime Jap. 2010 ress. 2025 1h54 version originale japonaise sous-titrée en français

Avec les voix de Mitsuki Tanimura, Sumiko Fuji, Ayumu Saitô

Compétition, Festival du Film d’Animation d’Annecy 2010. Kenji, étudiant timide passionné de mathématiques, est embarqué par sa camarade Natsuki dans un mensonge familial il doit jouer son petit ami lors d’une réunion de clan. Lorsqu’il pirate par mégarde Oz, un réseau social virtuel mondial, il déclenche une crise cybernétique menaçant la planète. Au-delà de l’intelligence du propos et de l’excellent suspense de l’intrigue, Summer Wars bénéficie d’une réalisation exemplaire et euphorique.



Le Château dans le Ciel

De Hayao Miyazaki

Anime Jap. 1986 2h04 version originale japonaise sous-titrée en français

Avec les voix de Mayumi Tanaka, Hiroshi Ito

Retenue prisonnière à bord d’un dirigeable, Sheeta affronte une bande de pirates de l’air menée par la très pittoresque Dora. Fantastique, inventif, inattendu, l’univers de Miyazaki ne cesse de nous surprendre. Devant cet opus, datant d’avant Mon Voisin Totoro et les effets spéciaux par ordinateur, on est constamment émerveillé.



Paprika

De Satoshi Kon

Anime Jap. 2006 ress. 2025 1h30 version originale japonaise sous-titrée en français

Avec les voix de Megumi Hayashibara, Torû Furuya, Kôichi Yamadera

Compétition, Mostra de Venise 2006. Dans le futur, un nouveau traitement psychothérapeutique nommé PT a été inventé. Grâce à une machine, le DC Mini, il est possible de rentrer dans les rêves des patients, et de les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l’inconscient. Une fresque hallucinatoire, hantée par Kafka, Gilliam et Lynch, dont une simple vision ne peut suffir à épuiser toutes les beautés.



Blue Giant

De Yuzuru Tachikawa

Anime, musical Jap. 2024 2h version originale japonaise sous-titrée en français

Avec les voix de Yûki Yamada, Shôtarô Mamiya, Amane Okayama

Séances Evénements, Festival du Film d’Animation d’Annecy 2023. La vie de Dai Miyamoto change lorsqu’il découvre le jazz. Il se met au saxophone et s’entraîne tous les jours. Jouant avec passion, au fil des concerts, le trio qu’il a formé se rapproche de leur but se produire au So Blue, le club de jazz le plus célèbre du Japon, avec l’espoir de changer à jamais le monde du jazz. Ce film original donne l’impression de voir la musique et de la vivre en même temps que les artistes. .

English :

Four works by major filmmakers who invented or reinvented Japanese animation of yesterday, today and tomorrow. Poetry and action, dreams and fears, music and, above all, cinema.

German :

4 Werke bedeutender Filmemacher, die den japanischen Animationsfilm von gestern, heute und morgen erfunden oder neu erfunden haben. Poesie und Action, Träume und Ängste, Musik und immer Kino.

Italiano :

4 opere di registi importanti, che hanno inventato o reinventato l’animazione giapponese di ieri, di oggi e di domani. Poesia e azione, sogni e paure, musica e, sempre, cinema.

Espanol :

Cuatro obras de cineastas destacados que han inventado o reinventado la animación japonesa de ayer, hoy y mañana. Poesía y acción, sueños y miedos, música y, siempre, cine.

