8ème Puces des Couturières & Fournitures Loisirs Créatifs Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles

Mas-Blanc-des-Alpilles

8ème Puces des Couturières & Fournitures Loisirs Créatifs

Dimanche 7 juin 2026 de 9h à 17h. Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La 8ème édition des Puces des Couturières & Loisirs Créatifs à la Salle des Fêtes

Organisation conjointe par l’Association Culturelle Festive de Mas Blanc et l’Association C.O.S.A. .

Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98 cosa.association@gmail.com

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English :

The 8th Puces des Couturières & Loisirs Créatifs at the Salle des Fêtes

L’événement 8ème Puces des Couturières & Fournitures Loisirs Créatifs Mas-Blanc-des-Alpilles a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles