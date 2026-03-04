8ème rando de la Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie

8ème rando de la Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie

20 rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Randonnée pour tous les sportifs, faites votre choix !

8ème édition de la Rando de la Futaie le dimanche 19 avril, à Saint-Mars-sur-la-Futaie.

VTT, trail, ou rando pédestre, il y en a pour tous les goûts !

Départ libre de 8h à 10h

5 parcours VTT 20 30 40 52 69 km

3 parcours pédestre et trail 8 14 21 km

Café offert au départ

Ravitaillement sur le parcours

Galette saucisse et boisson offertes

Réservation sur HelloAsso

Organisé par les Riders de la Futaie .

20 rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 25 39 92

English :

Hiking for all sports enthusiasts, take your pick!

