8ème rando de la Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie
8ème rando de la Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie dimanche 19 avril 2026.
8ème rando de la Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie
20 rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée pour tous les sportifs, faites votre choix !
8ème édition de la Rando de la Futaie le dimanche 19 avril, à Saint-Mars-sur-la-Futaie.
VTT, trail, ou rando pédestre, il y en a pour tous les goûts !
Départ libre de 8h à 10h
5 parcours VTT 20 30 40 52 69 km
3 parcours pédestre et trail 8 14 21 km
Café offert au départ
Ravitaillement sur le parcours
Galette saucisse et boisson offertes
Réservation sur HelloAsso
Organisé par les Riders de la Futaie .
20 rue de Bretagne Saint-Mars-sur-la-Futaie 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 25 39 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking for all sports enthusiasts, take your pick!
L’événement 8ème rando de la Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Mars-sur-la-Futaie a été mis à jour le 2026-03-04 par Bocage Mayennais Tourisme