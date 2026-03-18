8ème Randonnée gourmande en semi-nocturne route de Fatines Saint-Corneille

8ème Randonnée gourmande en semi-nocturne

route de Fatines Stade du Coudray Saint-Corneille Sarthe

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

8ème édition de la randonnée gourmande en semi-nocturne, sur 11 et 13 kilomètres.

Les départs se feront de 17h à 19h au stade du Coudray.

– Tarif 18€ (10 € pour enfants jusqu’à 12 ans)

– Inscription préalable obligatoire sur le site internet du club ou par téléphone

– Le montant de l’inscription reste acquis au FC ST CORNEILLE sauf annulation par les organisateurs selon conditions météo

– Inscriptions retenues selon l’ordre des arrivées.

– Organisée par le football club. .

route de Fatines Stade du Coudray Saint-Corneille 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 60 13 87 fcstcorneille@gmail.com

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English :

L’événement 8ème Randonnée gourmande en semi-nocturne Saint-Corneille a été mis à jour le 2026-03-18 par Pays Perche Sarthois