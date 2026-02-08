8ème randonnée Guillaume de Lorris Lorris

8ème randonnée Guillaume de Lorris Lorris dimanche 29 mars 2026.

Rue de la Noué Lorris Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-29 13:00:00
4 parcours de 8 à 23 km à la découverte de la forêt, rigole et étangs
En 4 parcours de 8 à 23 km, découvrez la forêt d’Orléans, rigole de Courpalet et les étangs. Inscriptions de 7h à 10h, 1 ou 2 ravitaillements suivant distance. Verre de l’amitié à l’arrivée.
Sur réservation, repas servi à partir de 13h… 18  .

Rue de la Noué Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 61 97 00  randolorris@yahoo.fr

English :

4 routes from 8 to 23 km to discover the forest, streams and ponds

L’événement 8ème randonnée Guillaume de Lorris Lorris a été mis à jour le 2026-02-21 par ADRT45