8ème randonnée Guillaume de Lorris Lorris

8ème randonnée Guillaume de Lorris

Rue de la Noué Lorris Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

4 parcours de 8 à 23 km à la découverte de la forêt, rigole et étangs

En 4 parcours de 8 à 23 km, découvrez la forêt d’Orléans, rigole de Courpalet et les étangs. Inscriptions de 7h à 10h, 1 ou 2 ravitaillements suivant distance. Verre de l’amitié à l’arrivée.

Sur réservation, repas servi à partir de 13h… 18 .

Rue de la Noué Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 61 97 00 randolorris@yahoo.fr

English :

4 routes from 8 to 23 km to discover the forest, streams and ponds

