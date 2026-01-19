8ème Salon Bien-Être Saint-Max
8ème Salon Bien-Être Saint-Max samedi 4 avril 2026.
8ème Salon Bien-Être
Foyer Culturel Léonard Place de l’Europe Saint-Max Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 09:30:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-04
L’Association Pour Être Vu organise son 8ème salon du Bien-Être à Nancy !
Au sein du Foyer Culturel Léonard, retrouvez des thérapeutes Bien-Être, des artisans locaux, des offres découvertes massages, de la cartomancie, ainsi que des stands de lithothérapie.
Des conférences sur le thème du Bien-Être seront également proposées durant le week-end.Tout public
Foyer Culturel Léonard Place de l’Europe Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 72 00 18 50
English :
The Association Pour Être Vu organizes its 8th Salon du Bien-Être in Nancy!
At the Foyer Culturel Léonard, you’ll find well-being therapists, local craftspeople, massage discovery offers, cartomancy and lithotherapy stands.
Conferences on the theme of Well-being will also be held over the weekend.
