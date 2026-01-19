8ème Salon Bien-Être Saint-Max

8ème Salon Bien-Être

Foyer Culturel Léonard Place de l’Europe Saint-Max Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

2026-04-04

L’Association Pour Être Vu organise son 8ème salon du Bien-Être à Nancy !

Au sein du Foyer Culturel Léonard, retrouvez des thérapeutes Bien-Être, des artisans locaux, des offres découvertes massages, de la cartomancie, ainsi que des stands de lithothérapie.

Des conférences sur le thème du Bien-Être seront également proposées durant le week-end.Tout public

English :

The Association Pour Être Vu organizes its 8th Salon du Bien-Être in Nancy!

At the Foyer Culturel Léonard, you’ll find well-being therapists, local craftspeople, massage discovery offers, cartomancy and lithotherapy stands.

Conferences on the theme of Well-being will also be held over the weekend.

