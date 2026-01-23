8ème Salon d’auteurs de Quimperlé Salle Jean Moulin Bannalec

8ème Salon d’auteurs de Quimperlé

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec Finistère

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

2026-02-15

Une occasion unique de rencontrer 40 auteurs de tous horizons, venus partager leurs univers et leurs dernières parutions. Que vous soyez amateur de romans, de poésie, de polars ou de récits historiques, ce salon est fait pour vous.

Venez échanger avec les auteurs, découvrir leurs œuvres et peut-être repartir avec une pépite littéraire. .

Salle Jean Moulin Rue Jean Moulin Bannalec 29380 Finistère Bretagne

