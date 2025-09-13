8eme Salon des minéraux fossiles et bijoux Place du marché Soumoulou

8eme Salon des minéraux fossiles et bijoux Place du marché Soumoulou samedi 13 septembre 2025.

Place du marché Hall d’Ossau Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Près de 25 exposants professionnels et amateurs originaires des quatre coins de France et d’Espagne seront au rendez-vous pour présenter au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier, de France et du Grand Sud-Ouest. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par les organisateurs à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. .

