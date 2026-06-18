8ème Salon du bien-être, ici et maintenant Courtavon
8ème Salon du bien-être, ici et maintenant Courtavon samedi 10 octobre 2026.
Courtavon
8ème Salon du bien-être, ici et maintenant
rue de la Scierie Courtavon Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
8e édition d’Ici et Maintenant thérapies alternatives, soins naturels, massages, voyance, artisanat, bijoux, minéraux. Restauration et gourmandises.
8ème édition du salon bien-être Ici et Maintenant .
Les visiteurs découvriront les thérapies alternatives, soins et produits naturels, massages, voyance, de l’artisanat, des bijoux et des minéraux du monde entier.
Restauration et gourmandises sur place.
Tombola 100% gagnante. Les gagnants repartiront directement avec leur lot. 0 .
rue de la Scierie Courtavon 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 85 25 39
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English :
8th Edition of Ici et Maintenant : alternative therapies, natural remedies, massages, psychic readings, crafts, jewelry, and minerals. Food and delicacies.
L’événement 8ème Salon du bien-être, ici et maintenant Courtavon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau