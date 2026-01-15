8ème Salon du Livre Centre culturel du Val-aux-Grès Bolbec

8ème Salon du Livre

Centre culturel du Val-aux-Grès 102 Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Venez à la rencontre de nombreux auteurs et autrices, échangez avec eux, assistez à des rencontres passionnantes et repartez avec des livres dédicacés.

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la lecture, petits et grands ! .

