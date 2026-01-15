8ème Salon du Livre Centre culturel du Val-aux-Grès Bolbec
8ème Salon du Livre Centre culturel du Val-aux-Grès Bolbec samedi 28 février 2026.
Centre culturel du Val-aux-Grès 102 Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28
Venez à la rencontre de nombreux auteurs et autrices, échangez avec eux, assistez à des rencontres passionnantes et repartez avec des livres dédicacés.
Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la lecture, petits et grands ! .
Centre culturel du Val-aux-Grès 102 Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13
