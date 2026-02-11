8ème STROL MOTOR SHOW Monistrol-sur-Loire

8ème STROL MOTOR SHOW

8ème STROL MOTOR SHOW organisé par Monistrol animation.

Avec exposition de camions, véhicules anciens, motos, etc. et démonstrations d’acrobaties.

Stands à l’intérieur du gymnase.

Parade de camions dans la ville le samedi (départ à 16h du site du Mazel).

Site du Mazel Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 63 57 monistrol-animation@orange.fr

English :

8th STROL MOTOR SHOW organized by Monistrol animation.

With exhibition of trucks, vintage vehicles, motorcycles, etc. and acrobatics demonstrations.

Stands inside the gymnasium.

Truck parade through town on Saturday (departure at 4pm from the Mazel site).

