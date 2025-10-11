8ÈME TRAIL DU SALAGOU Plage de Clermont l’Hérault Clermont-l’Hérault

Plage de Clermont l’Hérault Lac du Salagou Clermont-l’Hérault Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’association Clermont Endurance présente, avec le concours de la Ville de Clermont l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 8e édition du Trail du Salagou.

Sur un site exceptionnel, un large éventail de courses est programmé

8h00 Marathon du Salagou Trail de 42 km 1300 m D+

9h00 Tour du Lac Trail de 26 km 450 m D+

9h15 Marche Nordique 12 km

9h20 Kid Trails 500 m, 1000 m, 2500 m

13h30 Presqu’ile Trail de 13 km 250 m D+

14h00 Mini Trail de 5 km 50 m D+

La remise des Prix se fera après chaque course sur le car podium d’Hérault Sport. .

Plage de Clermont l’Hérault Lac du Salagou Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

