8ÈME TRAIL NOCTURNE DE BASSAN Halle aux sports Bassan

8ÈME TRAIL NOCTURNE DE BASSAN

Halle aux sports Avenue de Béziers Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Deux courses de 12 et 18 km à parcourir lampe au front, une course enfants de 2 km et une marche nordique de 6 km, au départ de la halle aux sports communale, sont au programme d’une soirée mémorable dans une ambiance sportive et joyeuse.

L’association Sport Vital organise, avec le concours de la commune de Bassan, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le huitième Trail Nocturne de Bassan.

Tarifs Trail

12km 12€ en pré-inscriptions, 15€ sur place

18km 18€ en pré-inscriptions, 21€ sur place

Marche nordique 6€ en pré-inscriptions, 9€ sur place

Tarif Course enfants 2€ .

Halle aux sports Avenue de Béziers Bassan 34290 Hérault Occitanie

English :

Two races of 12 and 18 km, to be run with headlamps, a 2 km children?s race and a 6 km Nordic walk, starting from the local sports hall, are on the program for a memorable evening of fun and sport.

German :

Zwei Läufe über 12 und 18 km, die mit Stirnlampe absolviert werden müssen, ein Kinderlauf über 2 km und ein Nordic Walking über 6 km, die bei der kommunalen Sporthalle starten, stehen auf dem Programm eines denkwürdigen Abends in einer sportlichen und fröhlichen Atmosphäre.

Italiano :

Due gare di 12 e 18 km da percorrere con le lampade frontali, una gara per bambini di 2 km e una camminata nordica di 6 km, con partenza dal palazzetto dello sport locale, sono in programma per una serata memorabile in un’atmosfera sportiva e allegra.

Espanol :

Dos carreras de 12 y 18 km que se correrán con linternas frontales, una carrera infantil de 2 km y una marcha nórdica de 6 km, con salida desde el polideportivo local, figuran en el programa de una velada memorable en un ambiente deportivo y alegre.

L’événement 8ÈME TRAIL NOCTURNE DE BASSAN Bassan a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 HERAULT SPORT