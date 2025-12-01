8ème trail nocturne des remparts de Vervins Vervins

8ème trail nocturne des remparts de Vervins

Place du Général de Gaulle Vervins Aisne

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Trail nocturne vous propose des tracés de 8 à 12km à parcourir de nuit. Rues, sentiers et lieux méconnus de la ville de Vervins… Un run urbain diversifié, ludique comportant quelques difficultés quand même.

Ceux qui le souhaitent pourront partager un repas chaud après la course (à réserver sur le site d’inscription)

Nombreux lots à gagner

Place du Général de Gaulle Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 28 90 28 44 sport-detente-nature@laposte.net

English :

The Trail nocturne offers night-time routes from 8 to 12km. Streets, paths and little-known places in the town of Vervins? A diversified, fun urban run with a few difficulties thrown in for good measure.

Those who wish can share a hot meal after the race (to be reserved on the registration site)

Numerous prizes to be won

German :

Der Nachttrail bietet Ihnen Strecken von 8 bis 12 km, die Sie bei Nacht laufen können. Straßen, Wege und unbekannte Orte in der Stadt Vervins? Ein abwechslungsreicher, spielerischer Stadtlauf mit einigen Schwierigkeiten.

Wer möchte, kann nach dem Lauf eine warme Mahlzeit zu sich nehmen (Reservierung auf der Website der Anmeldung)

Zahlreiche Preise zu gewinnen

Italiano :

Il Trail nocturne propone percorsi da 8 a 12 km da percorrere di notte. Strade, sentieri e luoghi poco conosciuti della città di Vervins? È una corsa urbana varia e divertente, con qualche difficoltà in più.

Chi vuole può condividere un pasto caldo dopo la corsa (da prenotare sul sito di iscrizione)

Tanti premi in palio

Espanol :

El Trail nocturno ofrece recorridos de 8 a 12 km para correr de noche. Calles, caminos y lugares poco conocidos de la ciudad de Vervins.. Se trata de una carrera urbana variada, divertida y con algunas dificultades.

Los que lo deseen podrán compartir una comida caliente después de la carrera (a reservar en el sitio web de inscripciones)

Muchos premios

L’événement 8ème trail nocturne des remparts de Vervins Vervins a été mis à jour le 2018-09-18 par OT du Pays de Thiérache