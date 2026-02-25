8ième édition des Vintage days Saint-Andiol
8ième édition des Vintage days Saint-Andiol dimanche 19 avril 2026.
8ième édition des Vintage days
Dimanche 19 avril 2026 à partir de 6h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2026-04-19 06:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-19
8ème édition des vintages days pour Vide Garage
Les Amoureux du Vintage organise le 19 avril à partir de 6h au parc du château de St Andiol.
Buvette et restauration sur place à partir de 8h à 18h entrée gratuite pour les visiteurs.
Contact réservation 06 70 62 17 28 .
Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 62 17 28 coudertdid@wanadoo.fr
English :
8th vintages days for Vide Garage
L’événement 8ième édition des Vintage days Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence