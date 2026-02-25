8ième édition des Vintage days

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 6h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-19 06:00:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

8ème édition des vintages days pour Vide Garage

Les Amoureux du Vintage organise le 19 avril à partir de 6h au parc du château de St Andiol.



Buvette et restauration sur place à partir de 8h à 18h entrée gratuite pour les visiteurs.



Contact réservation 06 70 62 17 28 .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 62 17 28 coudertdid@wanadoo.fr

English :

8th vintages days for Vide Garage

L’événement 8ième édition des Vintage days Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence