9ᵉ édition du Salon Habitat & Jardin de Saujon La salicorne Saujon

Le Salon Habitat & Jardin de Saujon revient pour sa 9ᵉ édition ! Pendant plusieurs jours, venez rencontrer des professionnels passionnés qui vous accompagneront dans tous vos projets : construction , rénovation , aménagement intérieur , décoration , économies d’énergie , mais aussi création ou embellissement de votre jardin .

Au programme :

• des exposants locaux et régionaux

• des conseils personnalisés d’experts

• des idées et tendances pour moderniser votre habitat

• des solutions innovantes pour un logement plus confortable et durable

• des créateurs pour une déco intérieur unique

Rendez-vous à La Salicorne

14 & 15 février prochains

de 10h à 19h

ENTRÉE GRATUITE

Nous vous attendons nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T19:00:00.000+01:00

1

efi.evenements@gmail.com

La salicorne 2 Rue de l’ilate, 17600 Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

