9ᵉ édition du Salon Habitat & Jardin de Saujon La salicorne Saujon 14 et 15 février ENTRÉE GRATUITE
Le Salon Habitat & Jardin de Saujon revient pour sa 9ᵉ édition ! Pendant plusieurs jours, venez rencontrer des professionnels passionnés qui vous accompagneront dans tous vos projets : construction , rénovation , aménagement intérieur , décoration , économies d’énergie , mais aussi création ou embellissement de votre jardin .
Au programme :
• des exposants locaux et régionaux
• des conseils personnalisés d’experts
• des idées et tendances pour moderniser votre habitat
• des solutions innovantes pour un logement plus confortable et durable
• des créateurs pour une déco intérieur unique
Rendez-vous à La Salicorne
14 & 15 février prochains
de 10h à 19h
ENTRÉE GRATUITE
Nous vous attendons nombreux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-15T19:00:00.000+01:00
1
efi.evenements@gmail.com
La salicorne 2 Rue de l’ilate, 17600 Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime