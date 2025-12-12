9 ans au café !

7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Par l’association Cafetière et Compagnie

Le café associatif Les Voyageurs fête son anniversaire sur la place de Lanvéoc.

On commence cette année dès 11 h 00 avec un marché de créateurs et de créatrices et des crêpes pour se restaurer, puis des concerts jusqu’au soir pour danser et émerveiller nos oreilles !

Le dimanche, à 15 h 59, on se retrouve pour le goûter d’anniversaire et son traditionnel concours de gâteaux ouvert à toutes et tous, et encore des concerts !

Café associatif Les Voyageurs et La halle couverte

Tout public

Prix libre et conscient .

7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 76 16 58 38

English :

L’événement 9 ans au café ! Lanvéoc a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime