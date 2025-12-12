9 ans au café ! Lanvéoc
7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère
Par l’association Cafetière et Compagnie
Le café associatif Les Voyageurs fête son anniversaire sur la place de Lanvéoc.
On commence cette année dès 11 h 00 avec un marché de créateurs et de créatrices et des crêpes pour se restaurer, puis des concerts jusqu’au soir pour danser et émerveiller nos oreilles !
Le dimanche, à 15 h 59, on se retrouve pour le goûter d’anniversaire et son traditionnel concours de gâteaux ouvert à toutes et tous, et encore des concerts !
Café associatif Les Voyageurs et La halle couverte
Tout public
Prix libre et conscient .
