9 ème Nuit du Jeu Espace de la Roche Mauléon

La ludothèque associative Dé en bulle vous propose sa 9ème édition de la Nuit du Jeu.

Retrouvez nous pour passer un bon moment autour des différents espaces de jouets et de jeux.

Restauration sur place. .

Espace de la Roche 3 Place de la Roche Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 25 01 10 contact@deenbulles.org

