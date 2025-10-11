9 èmeFestival « liberté et chansons » Aussevielle

9 èmeFestival « liberté et chansons »

Salle des fêtes Aussevielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

2 concerts:

Camille Laily: « Un patchwork délicat, en dentelle de sons, de rythmes, de vers et d’images, mêlé au feeling de cette artiste lyonnaise à la voix souple comme un violon. Camille Laïly nous fait grandir, en chanson »

Danzin: Ne ratez pas Les frères Danzin . Ce n’est pas si souvent qu’on entend des chansons aussi fortes ! De celles qui nous accompagnent sur le chemin de la réflexion de la vie d’aujourd’hui ! On est rapidement happé par la voix de Danzin, une voix rocailleuse, chaude et enrobante. Pierre Paul DANZIN capture une époque, une société, l’instantanéité de la vie et la transcrit dans ses chansons. On ne ressort pas de ses concerts tout à fait indemne .

Salle des fêtes Aussevielle 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 63 54 04

