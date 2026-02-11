9 rue des glaïeuls Salle des fêtes Lescar

9 rue des glaïeuls

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le 14 février 2026…la Saint Valentin… un jour de vacances, mais vous n’êtes pas parti… Le jour idéal pour les rencontres, le rire et la joie du partage!

Notre association Solidarité Exil organise une manifestation le samedi 14 février, à partir de 18h avec buvette et petite restauration sur place, animations et balades en triporteur pour tous (sauf pluie), suivie d’une représentation théâtrale proposée à 20h par la compagnie des Loups, de Pau. La pièce s’intitule 9 rue des Glaïeuls et traite de façon comique des diverses rencontres dans une cage d’escalier (Cfere PJ).

Durée une heure, temps d’échanges en suivant.

– en vente sur le site de l’association et billetterie hello asso en ligne

– et le soir de la représentation sur place .

Salle des fêtes Allée des Prés Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : 9 rue des glaïeuls

