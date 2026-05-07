Menétru-le-Vignoble

90 ans de l’AOC Château Chalon

Triangle des marronniers Menétru-le-Vignoble Jura

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion des 90 ans de l’AOC Château-Chalon, le Syndicat propose une journée exceptionnelle pensée comme une immersion au cœur du terroir et de l’histoire de l’appellation. 90 participants prendront part à une randonnée gourmande à travers les vignes, accompagnés et guidés par les vigneronnes et vignerons de l’appellation.

Au fil du parcours, des haltes thématiques permettront d’évoquer la géologie, la vigne, le cépage et la vinification, autour de la dégustation d’une cuvée commune spécialement créée pour l’événement.

La journée se poursuivra par un repas en accords mets & vins imaginé par des chefs, prolongeant cette célébration du savoir-faire et du partage.

Au menu

Petites bouchés apéritives

Chou avocat et tourteaux aux herbes potagères

Sablé d’avoine, haddock fumé, betterave confite, pickles, crème battue et jeunes pousses

Tartare de thon au parfum thaï , légumes croquants, algues citronnées

Nougat de lapin, petits pois, asperges vertes et ail des ours, sauce verte et pousse de pois

Poitrine de porc confite aux épices (15h de cuisson), patate douce, jus reglissé, cacahuète et coriandre

Rouelle de poulet fermier farcie aux champignons, risotto aux champignons, morilles et vieux comté, cappuccino noisettes et Château-Chalon

Les fromages de Marc Janin

Et pour le dessert… On garde la surprise ! .

Triangle des marronniers Menétru-le-Vignoble 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté communication@jura-vins.com

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English : 90 ans de l’AOC Château Chalon

L’événement 90 ans de l’AOC Château Chalon Menétru-le-Vignoble a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)