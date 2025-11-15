90 ans du Club Nautique de Pontarlier Pontarlier
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 23:30:00
2025-11-15
Organisé par le Club Nautique de Pontarlier.
Le CNP organise une soirée festive et dansante à l’occasion des 90 ans de l’association. Apéritif offert, fondue, plateaux de charcuterie, salade, dessert. Buvette sur place. Présence des Hot Beer et d’un DJ. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
