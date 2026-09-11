90 ans du soulèvement populaire contre le fascisme en Espagne Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris · Paris
Informations pratiques
Il nous semble important de rappeler le mouvement
révolutionnaire et l’idéal qui ont motivé l’engagement du peuple espagnol pour
combattre le franquisme. L’organisation sociale qui s’est développée durant le
conflit, une expérience unique, jamais renouvelée avait pour ambition d’en
finir avec le système capitaliste et d’instaurer une économie équitable.
Ce mouvement doit être porté à la connaissance de toutes
et de tous. Le chapitre « Révolution »
traite des changements survenus en Catalogne et en Aragon à la suite de ce
soulèvement de l’été 1936, après la mise en œuvre de la collectivisation et de la
socialisation de l’industrie, des services et des campagnes.
Et nous voulons également
évoquer les attaques contre cet élan social. Le
chapitre « Barricade» revient sur les événements de mai 1937, un épisode clé de
la guerre civile qui a marqué un avant et un après dans la vie de la Catalogne
et de l’Espagne en général. Ces
affrontements à Barcelone entre les différentes forces politiques et syndicales
en lutte pour le pouvoir, ainsi que l’internationalisation du conflit, avec la
présence de combattants étrangers et de délégués politiques, ont créé une
situation unique : une guerre civile au sein même de la guerre civile qui se
déroulait sur les fronts.
Des affrontements entre anarchistes et partisans du
POUM d’une part, et communistes, gardes d’assaut et autres groupes d’autre
part, se déclenchèrent dans les rues de Barcelone. Cela entraina la
disparition, près de Madrid, du principal dirigeant du POUM, Andreu Nin, enlevé
et assassiné par la police secrète au service du régime soviétique. Et la
terrible conséquence fut que cette répression organisée mis un terme brutal et
sanglant à la révolution sociale et populaire, initiée en Espagne
RÉVOLUTION & BARRICADES
Un documentaire de De Felip Solé
Titre original : “Zona roja. Revolució i Barricades”
Catalogne – 2005 – 92’
Version originale catalane sous-titrée en français
Dans le cadre des 90 ans du soulèvement populaire en Espagne contre les généraux putschistes l’association 24 août 1944 vous présente ce documentaire
Le mercredi 23 septembre 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T18:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00
Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobau 75004 29 rue de RivoliParis
http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744
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