90 ans du soulèvement populaire contre le fascisme en Espagne Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris Paris

Informations pratiques

Il nous semble important de rappeler le mouvement

révolutionnaire et l’idéal qui ont motivé l’engagement du peuple espagnol pour

combattre le franquisme. L’organisation sociale qui s’est développée durant le

conflit, une expérience unique, jamais renouvelée avait pour ambition d’en

finir avec le système capitaliste et d’instaurer une économie équitable.

Ce mouvement doit être porté à la connaissance de toutes

et de tous. Le chapitre « Révolution »

traite des changements survenus en Catalogne et en Aragon à la suite de ce

soulèvement de l’été 1936, après la mise en œuvre de la collectivisation et de la

socialisation de l’industrie, des services et des campagnes.

Et nous voulons également

évoquer les attaques contre cet élan social. Le

chapitre « Barricade» revient sur les événements de mai 1937, un épisode clé de

la guerre civile qui a marqué un avant et un après dans la vie de la Catalogne

et de l’Espagne en général. Ces

affrontements à Barcelone entre les différentes forces politiques et syndicales

en lutte pour le pouvoir, ainsi que l’internationalisation du conflit, avec la

présence de combattants étrangers et de délégués politiques, ont créé une

situation unique : une guerre civile au sein même de la guerre civile qui se

déroulait sur les fronts.

Des affrontements entre anarchistes et partisans du

POUM d’une part, et communistes, gardes d’assaut et autres groupes d’autre

part, se déclenchèrent dans les rues de Barcelone. Cela entraina la

disparition, près de Madrid, du principal dirigeant du POUM, Andreu Nin, enlevé

et assassiné par la police secrète au service du régime soviétique. Et la

terrible conséquence fut que cette répression organisée mis un terme brutal et

sanglant à la révolution sociale et populaire, initiée en Espagne

Projection Révolution et Barricades ; Crédits : ©association 24 aout 1944 Stéphane Brochier

RÉVOLUTION & BARRICADES

Un documentaire de De Felip Solé



Titre original : “Zona roja. Revolució i Barricades”

Catalogne – 2005 – 92’

Version originale catalane sous-titrée en français

Dans le cadre des 90 ans du soulèvement populaire en Espagne contre les généraux putschistes l’association 24 août 1944 vous présente ce documentaire

Le mercredi 23 septembre 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T18:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00

Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris 5 rue de Lobau 75004 29 rue de RivoliParis

http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744



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