90 MINUTES CHRONO LA PUCE A L’OREILLE Riom

90 MINUTES CHRONO Début : 2026-02-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Les joueurs devront intégrer les contraintes que vous, public, leur imposerez;La première impro sera (presque) facile : elle durera 13 minutes pile.Mais ensuite, tout se complique… À chaque nouvelle impro, une minute de moins au compteur !Bienvenue dans ce spectacle complètement déjanté, animé et présenté par l’illustre Cédric Lacroute.Cédric est metteur en scène, formateur, improvisateur et comédien professionnel depuis 2001. En parallèle, il conçoit des jeux et opère dans la médiation culturelle ; un touche-à-tout conscient de son éparpillement créatif.

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63