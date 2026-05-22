90’s Jamaica Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné PARIS
90’s Jamaica Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné PARIS vendredi 29 mai 2026.
1991 : chaque soir dans les collines de Delion Bigwoods, un petit bar devient le cœur vibrant d’un village grâce à son sound system : le « Prosperous ».
Le jour, on y cultive la terre sous la chaleur…. La nuit, les voix s’élèvent, les basses résonnent et les fermiers deviennent des DJ’s ou des chanteurs.
A travers ces images apparait une Jamaïque rurale, créative et profondément humaine.
Attiré par la musique jamaïcaine, je partais en 1991 à la rencontre de celles et ceux qui font naître le Reggae Dancehall à la fin des années 80. La destinée me conduisit à Delion Bigwoods dans le Westmoreland,. À travers cette exposition photographique, je partage un regard intime sur une Jamaïque vécue de l’intérieur, au plus près des habitants, des sons et des lieux qui m’inspirent depuis toujours.
Stéphane Delphin
Mise en espace : Pascale Fiévet
Vernissage : Vendredi 29 mai à 18h
Une plongée rare et authentique dans la Jamaïque rurale des débuts du Dancehall, à travers des images inédites entre musique, portraits et scènes de vie.
Du vendredi 29 mai 2026 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit Tout public. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné 5 rue Eugène Oudiné 75013 PARIS
+33140774670
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