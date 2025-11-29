90’S Party Hagetmau

90’S Party

319 Route de Monségur Hagetmau Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Replongez dans l’ambiance des années 90 pour une ambiance de folie ! Au programme animation Just Dance, karaoké, DJ set, élection du meilleur déguisement et de nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place. .

319 Route de Monségur Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 52 42 18 ecole-nessdance@outlook.fr

