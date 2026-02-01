90’s vs 2000’s Domaine de la Broche Étrépagny
90’s vs 2000’s Domaine de la Broche Étrépagny samedi 28 février 2026.
90’s vs 2000’s
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure
Tarif : – –
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 04:00:00
2026-02-28
Soirée animée par DJ Seb.
Apéro time, cocktails, bières, vins, fromages et charcuteries.
Réservation obligatoire pour dîner par mail domainedelabroche@gmail.com
Service navette disponible. .
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com
English : 90’s vs 2000’s
