92ème Fête du Citron® Atelier cuisine Raviolis au Citron de Menton

Pasta Piemonte 34 rue Partouneaux Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18 18:30:00

2026-02-18 2026-02-25

Atelier Spécial Fête du Citron Créez vos propres Raviolis au Citron de Menton !

.

Pasta Piemonte 34 rue Partouneaux Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : 92ème Fête du Citron® Cooking workshop: Ravioli with Menton Lemon

Special Lemon Festival Workshop: Create your own Menton Lemon Ravioli!

