92ème Fête du Citron® Atelier cuisine Raviolis au Citron de Menton Pasta Piemonte Menton
92ème Fête du Citron® Atelier cuisine Raviolis au Citron de Menton Pasta Piemonte Menton mercredi 18 février 2026.
92ème Fête du Citron® Atelier cuisine Raviolis au Citron de Menton
Pasta Piemonte 34 rue Partouneaux Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 16:30:00
fin : 2026-02-18 18:30:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-02-25
Atelier Spécial Fête du Citron Créez vos propres Raviolis au Citron de Menton !
.
Pasta Piemonte 34 rue Partouneaux Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 92ème Fête du Citron® Cooking workshop: Ravioli with Menton Lemon
Special Lemon Festival Workshop: Create your own Menton Lemon Ravioli!
L’événement 92ème Fête du Citron® Atelier cuisine Raviolis au Citron de Menton Menton a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles