92ème Fête du Citron® Casino & Corso Experience Casino Barrière Menton Menton

92ème Fête du Citron® Casino & Corso Experience

Casino Barrière Menton 2 avenue Félix Faure Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – 45 EUR

Tarifs hors entrée au Corso en promenoir 16€

Début : 2026-02-15 12:30:00

fin : 2026-02-22 14:30:00

2026-02-15 2026-02-19 2026-02-22 2026-02-26 2026-03-01

Idéalement placé entre les jardins Biovès et la Promenade de la Mer où défilent les corsos, le Casino Barrière est au cœur de cet événement unique au monde.

Depuis ses terrasses qui surplombent la mer, soyez aux premières loges pour suivre les corsos.

Casino Barrière Menton 2 avenue Félix Faure Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88 ticket@menton-riviera-merveilles.fr

English : 92nd Fête du Citron® Casino & Corso Experience

Ideally located between the Biovès gardens and the Promenade de la Mer, where the corsos parade, the Casino Barrière is at the heart of this unique event.

From its terraces overlooking the sea, you’ll have a front-row seat to the corsos.

