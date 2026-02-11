92ème Fête du Citron® Corso des fruits d’or Avenue Félix Faure Menton

92ème Fête du Citron® Corso des fruits d’or

Avenue Félix Faure Avenue Carnot Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

14€ Tribune & 8€ Debout en promenoir

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01

Un défilé de chars éblouissant de couleurs.

Rendez vous les dimanches 15, 22 février & 1er mars 2026 de 14h30 à 16h sur la promenade du soleil à Menton.

Avenue Félix Faure Avenue Carnot Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : 92nd Fête du Citron® Golden Fruit Corso

A parade of colorful floats.

Join us on Sundays February 15, 22 & March 1, 2026 from 2:30 to 4pm on the Promenade du Soleil in Menton.

