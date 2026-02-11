92ème Fête du Citron® Corso nocturnes Avenue Félix Faure Menton

92ème Fête du Citron® Corso nocturnes

Avenue Félix Faure Avenue Carnot Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 16 – 16 – 30 EUR

30€ en tribune et 16€ debout en promenoir

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19 2026-02-26

Une parade de chars illuminés sous les étoiles.

Rendez-vous les jeudis 19 et 26 février 2026 de 21h à 22h15 sur la promenade du soleil à Menton.

La soirée se clôture en apothéose avec un spectacle pyrotechnique à 22h30.

Avenue Félix Faure Avenue Carnot Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88

English : 92nd Lemon Festival® Night Corso

A parade of illuminated floats under the stars.

Rendezvous on Thursdays February 19 and 26, 2026 from 9pm to 10:15pm on the Promenade du Soleil in Menton.

The evening culminates in a pyrotechnic show at 10.30pm.

