92ème Fête du Citron® Corso nocturnes Avenue Félix Faure Menton

Tarif : 16 – 16 – 30 EUR
30€ en tribune et 16€ debout en promenoir
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19 2026-02-26
Une parade de chars illuminés sous les étoiles.
Rendez-vous les jeudis 19 et 26 février 2026 de 21h à 22h15 sur la promenade du soleil à Menton.
La soirée se clôture en apothéose avec un spectacle pyrotechnique à 22h30.
Avenue Félix Faure Avenue Carnot Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88
English : 92nd Lemon Festival® Night Corso
A parade of illuminated floats under the stars.
Rendezvous on Thursdays February 19 and 26, 2026 from 9pm to 10:15pm on the Promenade du Soleil in Menton.
The evening culminates in a pyrotechnic show at 10.30pm.
