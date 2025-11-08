92ème Fête du Citron® Dévoilement Affiche Jardin de Bioves Menton

92ème Fête du Citron® Dévoilement Affiche

Jardin de Bioves Avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Nous vous invitons au dévoilement de l’affiche de la Fête du Citron® devant le Palais de l’Europe. Un moment festif vous attend, avec une animation surprise et des artistes pour célébrer ensemble cette nouvelle édition !

.

Jardin de Bioves Avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 menton-tourisme@menton-riviera-merveilles.fr

English : 92nd Fête du Citron® Poster unveiling

We invite you to the unveiling of the Fête du Citron® poster in front of the Palais de l’Europe. A festive moment awaits you, with surprise entertainment and artists to celebrate this new edition together!

German : 92. Fête du Citron® Enthüllung des Plakats

Wir laden Sie zur Enthüllung des Plakats für das Zitronenfest® vor dem Palais de l’Europe ein. Es erwartet Sie ein festlicher Moment mit einer Überraschungsanimation und Künstlern, um gemeinsam diese neue Ausgabe zu feiern!

Italiano : 92a Festa dei Limoni® Svelamento del poster

Vi invitiamo alla presentazione del manifesto della Fête du Citron® davanti al Palais de l’Europe. Vi aspetta un momento di festa, con intrattenimento a sorpresa e artisti per festeggiare insieme questa nuova edizione!

Espanol :

Le invitamos a la presentación del cartel de la Fête du Citron® delante del Palais de l’Europe. ¡Le espera un momento festivo, con animaciones sorpresa y artistas para celebrar juntos esta nueva edición!

L’événement 92ème Fête du Citron® Dévoilement Affiche Menton a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles