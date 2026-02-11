92ème Fête du Citron® Excursion à l’Agrumeraie le Domaine des 4 Vents Palais de l’Europe Office de Tourisme Menton

92ème Fête du Citron® Excursion à l’Agrumeraie le Domaine des 4 Vents

Palais de l’Europe Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : Dimanche 2026-02-16

fin : 2026-02-28

2026-02-16

Vivez un moment d’échange et de partage avec Monsieur Ciabaud, cultivateur du Citron de Menton IGP. De l’histoire, à la culture en passant par l’IGP, ce passionné vous offrira une

expérience authentique dans un cadre idyllique.

Palais de l’Europe Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88

English : 92nd Fête du Citron® Excursion to the Domaine des 4 Vents citrus grove

Experience a moment of exchange and sharing with Monsieur Ciabaud, IGP Menton Lemon grower. From history to culture to the IGP, this enthusiast will offer you an authentic

experience in an idyllic setting.

