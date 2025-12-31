92ème Fête du Citron® Excursion Au coeur des préparatifs de la Fête du Citron Palais de l’Europe Office de Tourisme Menton
92ème Fête du Citron® Excursion Au coeur des préparatifs de la Fête du Citron Palais de l’Europe Office de Tourisme Menton mardi 10 février 2026.
92ème Fête du Citron® Excursion Au coeur des préparatifs de la Fête du Citron
Palais de l’Europe Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 08:30:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Plongez au cœur des préparatifs de la Fête du Citron® lors d’une expérience immersive mêlant découverte des ateliers de création des structures et visite d’un domaine d’agrumes. Une rencontre unique avec l’envers du décor de cet événement emblématique.
.
Palais de l’Europe Office de Tourisme 8 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 92ème Fête du Citron® Excursion: At the heart of Lemon Festival preparations
Plunge into the heart of the preparations for the Fête du Citron® with an immersive experience combining a visit to the workshops where the structures are created and a tour of a citrus grove. A unique encounter behind the scenes of this emblematic event.
L’événement 92ème Fête du Citron® Excursion Au coeur des préparatifs de la Fête du Citron Menton a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles