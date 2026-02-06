92ème Fête du Citron® Excursion Visite guidée de la Casetta Office de Tourisme Palais de lEurope Menton
92ème Fête du Citron® Excursion Visite guidée de la Casetta Office de Tourisme Palais de lEurope Menton mardi 17 février 2026.
92ème Fête du Citron® Excursion Visite guidée de la Casetta
Office de Tourisme Palais de lEurope 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-17
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-17
Partez à la découverte de la pépinière municipale La Casetta un lieu où la nature s’épanouit et où les agrumes, du citronnier au mandarinier, dévoilent toute leur richesse et leur diversité !
.
Office de Tourisme Palais de lEurope 8 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 92ème Fête du Citron® Excursion: Guided tour of the Casetta
Discover the La Casetta municipal nursery: a place where nature flourishes and citrus trees, from lemons to mandarins, reveal all their richness and diversity!
L’événement 92ème Fête du Citron® Excursion Visite guidée de la Casetta Menton a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles