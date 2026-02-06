92ème Fête du Citron® Excursion Visite guidée de la Casetta Office de Tourisme Palais de lEurope Menton

92ème Fête du Citron® Excursion Visite guidée de la Casetta

Partez à la découverte de la pépinière municipale La Casetta un lieu où la nature s’épanouit et où les agrumes, du citronnier au mandarinier, dévoilent toute leur richesse et leur diversité !

English : 92ème Fête du Citron® Excursion: Guided tour of the Casetta

Discover the La Casetta municipal nursery: a place where nature flourishes and citrus trees, from lemons to mandarins, reveal all their richness and diversity!

