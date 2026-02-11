92ème Fête du Citron® Les merveilles du vivant Office de Tourisme Menton
92ème Fête du Citron® Les merveilles du vivant
Office de Tourisme 2 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes
Tarif : 16 – 16 – 30 EUR
Promenoir (debout) 16€
Tribune (Assis) 30€
Début : 2026-02-14
fin : 2026-03-01
2026-02-14
Cette édition mettra à l’honneur la beauté fascinante et les formes étonnantes que prend la vie, révélant ses secrets, ses adaptations et sa créativité infinie dans chaque écosystème.
Office de Tourisme 2 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88
English : 92nd Fête du Citron® The wonders of life
This year’s edition will focus on the fascinating beauty and astonishing forms of life, revealing its secrets, adaptations and infinite creativity in every ecosystem.
