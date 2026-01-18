92ème Fête du Citron® Maison Gannac Visite guidée du verger et dégustation Menton

92ème Fête du Citron® Maison Gannac Visite guidée du verger et dégustation

2970 route de Super Garavan Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-12

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-12

Explorez le Domaine Gannac à Menton, un verger d’agrumes unique qui perpétue la tradition du Citron de Menton IGP. Lors de la visite guidée découvrez l’histoire du fruit et dégustez nos spécialités, confitures, pâtes à tartiner, rhums arrangés et liqueurs

2970 route de Super Garavan Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88

English : 92nd Fête du Citron® Maison Gannac: guided tour of the orchard and tasting session

Explore Domaine Gannac in Menton, a unique citrus orchard that perpetuates the tradition of IGP Menton Lemon. During the guided tour, discover the history of the fruit and taste our specialties, jams, spreads, arranged rums and liqueurs.

