92ème Fête du Citron® Visite guidée & atelier création de parfum Fragonard Jardin Serre de la Madone Menton

92ème Fête du Citron® Visite guidée & atelier création de parfum Fragonard

Jardin Serre de la Madone 74 route du Val de Gorbio Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

La direction des jardins d’exception de Menton, en partenariat avec l’office du tourisme de Menton et la prestigieuse maison Fragonard, sont heureux de vous proposer une visite/atelier autour du parfum.

Jardin Serre de la Madone 74 route du Val de Gorbio Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88

English : 92nd Fête du Citron® Guided tour & workshop: Fragonard perfume creation

The management of Menton’s exceptional gardens, in partnership with the Menton tourist office and the prestigious Fragonard house, are delighted to offer you a visit/workshop based on perfume.

