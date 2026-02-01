92ème Fête du Citron® Visite guidée Les ruelles de l’histoire Place de l’église Menton

92ème Fête du Citron® Visite guidée Les ruelles de l’histoire

Place de l’église Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-22 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-28 2026-03-01

Visite de la vieille ville de Menton laissez-vous charmer par le caractère pittoresque de la ville ancienne ! Un guide conférencier vous raconte la riche histoire de la cité à travers le dédale des rues et traverses colorées…

.

Place de l’église Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 92ème Fête du Citron® Guided tour: The lanes of history

Visit the old town of Menton: let yourself be charmed by the picturesque character of the old town! A guide will tell you all about the city’s rich history as you wind your way through the maze of colorful streets and crossroads…

L’événement 92ème Fête du Citron® Visite guidée Les ruelles de l’histoire Menton a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles