92ème Fête du Citron® Visite guidée Visite crépusculaire Lavoir Roquebrune-Cap-Martin

92ème Fête du Citron® Visite guidée Visite crépusculaire

Lavoir Avenue Raymond Poincaré Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

De 7 à 17 ans inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:30:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20

Visite à la tombée du jour, une balade mystérieuse et un peu magique au cœur du village médiéval.

.

Lavoir Avenue Raymond Poincaré Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 92nd Fête du Citron® -Guided tour: Twilight tour

Visit at dusk, for a mysterious and magical stroll through the heart of the medieval village.

L’événement 92ème Fête du Citron® Visite guidée Visite crépusculaire Roquebrune-Cap-Martin a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles