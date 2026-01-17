92ème Fête du Citron® Visite guidée Visite crépusculaire Lavoir Roquebrune-Cap-Martin
92ème Fête du Citron® Visite guidée Visite crépusculaire Lavoir Roquebrune-Cap-Martin vendredi 13 février 2026.
92ème Fête du Citron® Visite guidée Visite crépusculaire
Lavoir Avenue Raymond Poincaré Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
De 7 à 17 ans inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 17:30:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-20
Visite à la tombée du jour, une balade mystérieuse et un peu magique au cœur du village médiéval.
.
Lavoir Avenue Raymond Poincaré Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 892 43 88 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 92nd Fête du Citron® -Guided tour: Twilight tour
Visit at dusk, for a mysterious and magical stroll through the heart of the medieval village.
L’événement 92ème Fête du Citron® Visite guidée Visite crépusculaire Roquebrune-Cap-Martin a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles