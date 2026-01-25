94e édition Rallye automobile Monte-Carlo village de Moulinet Moulinet

94e édition Rallye automobile Monte-Carlo

village de Moulinet Col de Turini Moulinet Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 13:15:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Ce dimanche 25 janvier, notre commune aura le plaisir d’accueillir le passage du Rallye de Monte-Carlo. 65 concurrents traverseront la commune.

.

village de Moulinet Col de Turini Moulinet 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 37793152600 info@acm.mc

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 93E Monte-Carlo car rally

This Sunday, January 25, our commune will be delighted to welcome the Monte Carlo Rally. 65 competitors will pass through the commune.

L’événement 94e édition Rallye automobile Monte-Carlo Moulinet a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles