94e Rallye Monte Carlo

Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : Vendredi 2026-01-22

fin : 2026-01-25

2026-01-22

Pour sa 94ème édition le légendaire Rallye de Monte Carlo revient dans les Alpes de Haute-Provence pour le plus grand plaisir des amateurs de sports mécaniques !

Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 45 27 08 dacc.04.jr@gmail.com

English :

For its 94th edition, the legendary Monte Carlo Rally returns to the Alpes de Haute-Provence to the delight of motor sports fans!

